Как посещало солнце созвездия,начиная с Овна

Окружающий мир
Как посещало солнце созвездия,начиная с Овна
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Гость:
Овен телец близнецы рак лев дева весы скорпион стрелец козерог водолей рыбы
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