Как поставить в прошедшее время слова спросил сказала стало
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Как поставить в прошедшее время слова спросил сказала стало
Ответ(ы):
Гость:
Они и так в прошедшем времени
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