как построить круговую диаграмму если дано 12 процентов?сколько это градусов?
Геометрия
как построить круговую диаграмму если дано 12 процентов?сколько это градусов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12 %- 120 градусов.вот так*)
Гость:
120 градусов это 12 процентов
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