Движется нахмуренная туча, Обложив полнеба вдалеке, Движется, огромна и тягуча, С фонарем в приподнятой руке. НАЙТИ ДЕЕПРИЧАСТНЫЙ ОБОРОТ

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Движется нахмуренная туча, Обложив полнеба вдалеке, Движется, огромна и тягуча, С фонарем в приподнятой руке. НАЙТИ ДЕЕПРИЧАСТНЫЙ ОБОРОТ

Автор: Гость