Движется нахмуренная туча, Обложив полнеба вдалеке, Движется, огромна и тягуча, С фонарем в приподнятой руке. НАЙТИ ДЕЕПРИЧАСТНЫЙ ОБОРОТ
Русский язык
Движется нахмуренная туча, Обложив полнеба вдалеке, Движется, огромна и тягуча, С фонарем в приподнятой руке. НАЙТИ ДЕЕПРИЧАСТНЫЙ ОБОРОТ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Обложив полнеба вдалеке,"
Гость:
Обложив полнеба вдалеке
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