Движется нахмуренная туча, Обложив полнеба вдалеке, Движется, огромна и тягуча, С фонарем в приподнятой руке. НАЙТИ ДЕЕПРИЧАСТНЫЙ ОБОРОТ

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Движется нахмуренная туча, Обложив полнеба вдалеке, Движется, огромна и тягуча, С фонарем в приподнятой руке. НАЙТИ ДЕЕПРИЧАСТНЫЙ ОБОРОТ
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 "Обложив полнеба вдалеке,"
Гость:
 Обложив полнеба вдалеке
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