На концах рычага действуют силы 20 Н и 120 Н. Расстояние от точки опоры до точки приложения большей силы равно 1 см. Определите длину рычага, еслион находится в равновесии.
Физика
На концах рычага действуют силы 20 Н и 120 Н. Расстояние от точки опоры до точки приложения большей силы равно 1 см. Определите длину рычага, еслион находится в равновесии.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть F1 = 20H, F2 = 120H, х - длина рычага, плечо силы F2 равно 1, тогда плечо силы F1 равно (х-1). Моменты сил должны быть одинаковы, т.е. F1·(х-1) = F2·1 преобразуем выражение F1·x - F1 = F2 F1·x = F1 + F2 х =(F1 + F2) : F1 х = (20 + 120) : 20 = 140:20 = 7(м) Ответ: длина рычага 7м
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