На концах рычага действуют силы 20 Н и 120 Н. Рас­стояние от точки опоры до точки приложения большей си­лы равно 1 см. Определите длину рычага, еслион находит­ся в равновесии.

Физика

На концах рычага действуют силы 20 Н и 120 Н. Рас­стояние от точки опоры до точки приложения большей си­лы равно 1 см. Определите длину рычага, еслион находит­ся в равновесии.

Автор: Гость