Для изменения температуры металлической детали массой 100 г от 20° до 40 С потребовалось 280 Дж энергии. Определите, из какого металла сделана деталь.

Физика
Для изменения температуры металлической детали массой 100 г от 20° до 40 С потребовалось 280 Дж энергии. Определите, из какого металла сделана деталь.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q=cm(t2-t1)  m=0.1 кг  с=Q/(m(t2-t1))  с=280/(0.1*20)=140 - ето удельна я теплоемкость свинца  Тоесть деталь изготовлена из свинца  
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