Для изменения температуры металлической детали массой 100 г от 20° до 40 С потребовалось 280 Дж энергии. Определите, из какого металла сделана деталь.

Физика

Для изменения температуры металлической детали массой 100 г от 20° до 40 С потребовалось 280 Дж энергии. Определите, из какого металла сделана деталь.

Автор: Гость