Для изменения температуры металлической детали массой 100 г от 20° до 40 С потребовалось 280 Дж энергии. Определите, из какого металла сделана деталь.
Физика
Для изменения температуры металлической детали массой 100 г от 20° до 40 С потребовалось 280 Дж энергии. Определите, из какого металла сделана деталь.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q=cm(t2-t1) m=0.1 кг с=Q/(m(t2-t1)) с=280/(0.1*20)=140 - ето удельна я теплоемкость свинца Тоесть деталь изготовлена из свинца
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