До свята учні другого класу зробили 35 витинанок, учні першого - на 12 менше, а учні третього - на 13 витинанок більше, ніж учні другого класу. На скільки більше витинанок зробили учні третього класу, ніж першого?
Математика
До свята учні другого класу зробили 35 витинанок, учні першого - на 12 менше, а учні третього - на 13 витинанок більше, ніж учні другого класу. На скільки більше витинанок зробили учні третього класу, ніж першого?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 класс 35 витинанок 1 класс 23 витинанок 3 класс 48 витинанок ответ 48-23=25
Гость:
1) 35-12=23(вит)-зробили учні першого класу. 2)35+13=48(вит)-зробили учні третього класу. 3)48-23=на 25(вит)-більше зробили учні третього класу, ніж першого. 2 способ 12+13=25 (витин.) - на стільки більше витинанок зробили учні третього класу, ніж першого.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
CH3COOH+Na2C03-->... CH3COOH+NaHCO3-->... C17H35COOH+KOH-->... (и если можно название соединений)...зарание пасиба!
Геометрия
один из углов параллелограмма на 46 градусо больше другого. найдите больший из углов рараллелограмма. ответ дайте в градусов.
Геометрия
один из углов параллелограмма 150 градусов,а диагональ равна 6 ,перпендикулярна стороне.найдите периметр паралелогрмма