До свята учні другого класу зробили 35 витинанок, учні першого - на 12 менше, а учні третього - на 13 витинанок більше, ніж учні другого класу. На скільки більше витинанок зробили учні третього класу, ніж першого?

Математика

До свята учні другого класу зробили 35 витинанок, учні першого - на 12 менше, а учні третього - на 13 витинанок більше, ніж учні другого класу. На скільки більше витинанок зробили учні третього класу, ніж першого?

Автор: Гость