чем отличаются сверстники и ровестники?

География
чем отличаются сверстники и ровестники?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сверстники это люди одного возраста. Ровесники это люди одного возраста с кем-либо. Я думаю,что они ничем не отличаются.
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