Бетонный шар весит 0,5.Сколько тонн будет весит шар вдвое большего радиуса,сделанный из такогоже батона?  

Гость: Гость:

V=4/3 pi r^3 радиус увеличили вдвое, значит, объёам увеличился в 8 раз! масса равна плотность умножить на объём! материал один и тот же, так что масса будет зависеть только от объёма, а он увеличился в 8 раз! 0,5*8=4 - ответ