Бетонный шар весит 0,5.Сколько тонн будет весит шар вдвое большего радиуса,сделанный из такогоже батона?  

Алгебра
Бетонный шар весит 0,5.Сколько тонн будет весит шар вдвое большего радиуса,сделанный из такогоже батона?  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=4/3 pi r^3 радиус увеличили вдвое, значит, объёам увеличился в 8 раз! масса равна плотность умножить на объём! материал один и  тот же, так что масса будет зависеть только от объёма, а он увеличился в 8 раз! 0,5*8=4 - ответ 
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