Бетонный шар весит 0,5.Сколько тонн будет весит шар вдвое большего радиуса,сделанный из такогоже батона?
Алгебра
Бетонный шар весит 0,5.Сколько тонн будет весит шар вдвое большего радиуса,сделанный из такогоже батона?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=4/3 pi r^3 радиус увеличили вдвое, значит, объёам увеличился в 8 раз! масса равна плотность умножить на объём! материал один и тот же, так что масса будет зависеть только от объёма, а он увеличился в 8 раз! 0,5*8=4 - ответ
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