какие приспособления выроботались у организмов луга к природным условиям? помогите пожалуйста
Биология
какие приспособления выроботались у организмов луга к природным условиям? помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Опыление насекомыми и ветром (иногда) . Разные цветы цветут в разное время. Корневая система устроена так, что растение всегда получает необходимое кол-во воды.
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