Какой емкости конденсатор нужно включить в колебательный контур с катушкой индуктивности 0.76 Гн, чтобы получить в нем электрические колебания звуковой частоты 400 Гц ?
Физика
Какой емкости конденсатор нужно включить в колебательный контур с катушкой индуктивности 0.76 Гн, чтобы получить в нем электрические колебания звуковой частоты 400 Гц ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=1/(2*π√LC) C=1/(L*(V*2*π)^2)=1/(0.76*(400*2*3.14)^2)=0.0005 Ф=0.5*10^ (-3)Ф=0.5 мФ
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