Какой емкости конденсатор нужно включить в колебательный контур с катушкой индуктивности 0.76 Гн, чтобы получить в нем электрические колебания звуковой частоты 400 Гц ?

Физика

Какой емкости конденсатор нужно включить в колебательный контур с катушкой индуктивности 0.76 Гн, чтобы получить в нем электрические колебания звуковой частоты 400 Гц ?

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