CH3COOH+Na2C03-- больше ... CH3COOH+NaHCO3-- больше ... C17H35COOH+KOH-- больше ... (и если можно название соединений)...зарание пасиба!
Химия
CH3COOH+Na2C03-- больше ... CH3COOH+NaHCO3-- больше ... C17H35COOH+KOH-- больше ... (и если можно название соединений)...зарание пасиба!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2CH3COOH(этановая к-та)+Na2C03(карбонат натрия)-->2CH3COONa(натриевая соль этановой к-ты) + CO2 + H2O CH3COOH+NaHCO3(гидрокарбонат натрия)-->CH3COONa + CO2 + H2O C17H35COOH(Октадекановая кислота)+KOH(гидрооксид калия)--> C17H35COOK(калиевая соль Октадекановой кислоты) + H2O
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