CH3COOH+Na2C03-- больше ... CH3COOH+NaHCO3-- больше ... C17H35COOH+KOH-- больше ... (и если можно название соединений)...зарание пасиба!

Химия

CH3COOH+Na2C03-- больше ... CH3COOH+NaHCO3-- больше ... C17H35COOH+KOH-- больше ... (и если можно название соединений)...зарание пасиба!

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