2г. 5 мес.+3мес.=                   3ч 25 мин-45мин.= 4г.2мес.-2г.=                          4 ч. 40мин.-3 ч. 50 мин.= 10мин.20с.+40с=                     2мин. 55с. -1 мин.50 с.=  

Математика
2г. 5 мес.+3мес.=                   3ч 25 мин-45мин.= 4г.2мес.-2г.=                          4 ч. 40мин.-3 ч. 50 мин.= 10мин.20с.+40с=                     2мин. 55с. -1 мин.50 с.=  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2г. 5 мес.+3мес.= 2г 8мес                 3ч 25 мин-45мин.=2ч 85мин - 45 мин = 2ч 40мин 4г.2мес.-2г.= 2г 2мес                         4 ч. 40мин.-3 ч. 50 мин.=3ч 100мин - 3ч 50мин = 50мин 10мин.20с.+40с=10мин 60сек = 11мин                     2мин. 55с. -1 мин.50 с.= 1мин 5сек
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