Как правельно расставить действия и решить примеры35:5+36:4= 26+6×8-45:5= 24:6+18-2×6= 9×6-3×6+19-27:3=
Математика
Как правельно расставить действия и решить примеры35:5+36:4= 26+6×8-45:5= 24:6+18-2×6= 9×6-3×6+19-27:3=
Ответ(ы):
Гость:
1. 35:5+36:4=16 1) 35:5=7 2)36:4=9 3)7+9=16 2. 26+6×8-45:5=65 1) 6×8=48 2) 45:5=9 3)26+48=74 4)74-9=65 3. 24:6+18-2×6=10 1) 24:6=4 2) 2×6=12 3)4+18=22 4)22-12=10 4. 9×6-3×6+19-27:3=46 1) 9×6=54 2) 3×6=18 3) 27:3=9 4)54-18=36 5)36+19=55 6)55-9=46
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