как правильно написать " чужой сапожок " или " Чужой сапожек"
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как правильно написать " чужой сапожок " или " Чужой сапожек"
Ответ(ы):
Гость:
Напиши чужой сапожок,это прав
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