Как правильно написать "Josephine and Payl _______Russian" 1. speak 2. speaks 3.does speak

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Как правильно написать "Josephine and Payl _______Russian" 1. speak 2. speaks 3.does speak
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Гость:
Ккккккккккккуууууууууккккккккккккккк
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