Алкантриол или трехатомные спирты напишите полный гомологичский ряд
Химия
Алкантриол или трехатомные спирты напишите полный гомологичский ряд
Ответ(ы):
Гость:
Полный гомологический ряд описывается формулой: для предельных спиртов: CxH(2*x-3)(3 Для непредельных: Cxh(2*x-5)OH)3 CxH(2*x-7)(OH)3 Первые представители: C3H3(OH)3 C3H(OH)3 C4H(OH)3
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