Какие из дробей представляют натуральные числа 2 восьмых 8 вторых 10 восьмых 42 седь??ых 51 семнадцатых 100 пятидесятых

Математика
Какие из дробей представляют натуральные числа 2 восьмых 8 вторых 10 восьмых 42 седь??ых 51 семнадцатых 100 пятидесятых
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Ответ(ы):
Гость:
42 седьмых и 100 пятидесятых 
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