Запиши в таблицу цифрами следующие числа: девятьсот шесть тысяч пятьсот семьдеся??, два миллиона сто семь тысяч сорок пять, пятьдесят девять тысяч пятьдесят девять. срочно плиз!!!!!!!1

Математика
Запиши в таблицу цифрами следующие числа: девятьсот шесть тысяч пятьсот семьдеся??, два миллиона сто семь тысяч сорок пять, пятьдесят девять тысяч пятьдесят девять. срочно плиз!!!!!!!1
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906570  2170045 590059
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