Запиши в таблицу цифрами следующие числа: девятьсот шесть тысяч пятьсот семьдеся??, два миллиона сто семь тысяч сорок пять, пятьдесят девять тысяч пятьдесят девять. срочно плиз!!!!!!!1

Математика

Запиши в таблицу цифрами следующие числа: девятьсот шесть тысяч пятьсот семьдеся??, два миллиона сто семь тысяч сорок пять, пятьдесят девять тысяч пятьдесят девять. срочно плиз!!!!!!!1

Автор: Гость