На помощь -разобрать слово как часть речи
Русский язык
На помощь -разобрать слово как часть речи
Ответ(ы):
Гость:
На (что?) помощь дополнение выраженное существительным (дополнение подчеркивается так: _ _ _ _ _
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