Как решить задачу (только пишите действия): Женя решил прогуляться и пошел по лево??у берегу ручья. Во время прогулки он 3 раза перешел этот ручей. На левом или на правом берегу ручья он оказался?

Математика

Как решить задачу (только пишите действия): Женя решил прогуляться и пошел по лево??у берегу ручья. Во время прогулки он 3 раза перешел этот ручей. На левом или на правом берегу ручья он оказался?

Автор: Гость