Как решить задачу (только пишите действия): Женя решил прогуляться и пошел по лево??у берегу ручья. Во время прогулки он 3 раза перешел этот ручей. На левом или на правом берегу ручья он оказался?
Математика
Как решить задачу (только пишите действия): Женя решил прогуляться и пошел по лево??у берегу ручья. Во время прогулки он 3 раза перешел этот ручей. На левом или на правом берегу ручья он оказался?
Ответ(ы):
Гость:
1)с левого на правый 2)с правого на левый 3) с левого на правый ответ на правом берегу он окажется.
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