Какой объём водорода выделяется при действии 32,5 г цинка на серную кислоту если вы??од водорода составил 95%

Химия

Какой объём водорода выделяется при действии 32,5 г цинка на серную кислоту если вы??од водорода составил 95%

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