Какой объём водорода выделяется при действии 32,5 г цинка на серную кислоту если вы??од водорода составил 95%

Химия
Какой объём водорода выделяется при действии 32,5 г цинка на серную кислоту если вы??од водорода составил 95%
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
32.5g                                           x L Zn  +      H2SO4  =        ZnSO4+H2 65.5g                                           22.4L x=32.5·22.4÷65.5=11.1 L n=11.11÷2=5.55mol V=5.55·22.4=124.5L
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