Какой объём водорода выделяется при действии 32,5 г цинка на серную кислоту если вы??од водорода составил 95%
Химия
Какой объём водорода выделяется при действии 32,5 г цинка на серную кислоту если вы??од водорода составил 95%
Ответ(ы):
Гость:
32.5g x L Zn + H2SO4 = ZnSO4+H2 65.5g 22.4L x=32.5·22.4÷65.5=11.1 L n=11.11÷2=5.55mol V=5.55·22.4=124.5L
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