Найти площадь треугольника со сторонами 5 и 6 вычислить длину окружности вписанно?? в квадрат со стороной 2 см

Геометрия

Найти площадь треугольника со сторонами 5 и 6 вычислить длину окружности вписанно?? в квадрат со стороной 2 см

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