Найти площадь треугольника со сторонами 5 и 6 вычислить длину окружности вписанно?? в квадрат со стороной 2 см
Геометрия
Найти площадь треугольника со сторонами 5 и 6 вычислить длину окружности вписанно?? в квадрат со стороной 2 см
Ответ(ы):
Гость:
1) если треугольник прямоугольный то S=1/2·ab=1/2·5·6=15 cм², где a,b - катеты 2)L=2πR, R=2 L=2π·2=4π
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