Периметр прямоугольника 72 сантиметра Чему равна длина и ширина прямоугольника если ширина в 3 раза меньше чем его длина

Математика

Периметр прямоугольника 72 сантиметра Чему равна длина и ширина прямоугольника если ширина в 3 раза меньше чем его длина

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