Периметр прямоугольника 72 сантиметра Чему равна длина и ширина прямоугольника если ширина в 3 раза меньше чем его длина
Математика
Периметр прямоугольника 72 сантиметра Чему равна длина и ширина прямоугольника если ширина в 3 раза меньше чем его длина
Ответ(ы):
Гость:
Пусть ширина будет х, тогда длина будет 3х (x+3x)*2=72 2x+6x=72 8x=72 х= 72/8 x=9 длина = 9*3=27
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