Какое дерево называют "поющим"?
Окружающий мир
Какое дерево называют "поющим"?
Ответ(ы):
Гость:
Поющее дерево - это вовсе не дерево, а всего лишь скульптура из металлических труб напоминающих по форме дерево. Поющей эту скульптуру прозвали из-за того что когда ветер проходит через отверстия она начинает издавать различные мелодии, как гиганский орган. Расположенно это дерего в Англии неподалёку от города Бернли.
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