Знайдіть проміжки зростання і спадання функції y=-x^2+2x-3
Алгебра
Знайдіть проміжки зростання і спадання функції y=-x^2+2x-3
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