Из двух посёлков навтречу друг другу одновременно вышли два пешехода . через скол??ко часов они встретятся, если: расстояние между посёлками 12км первый пешеход пройдёт это расстояние за 3 ч второй пешеход пройдёт это расст...
Математика
Из двух посёлков навтречу друг другу одновременно вышли два пешехода . через скол??ко часов они встретятся, если: расстояние между посёлками 12км первый пешеход пройдёт это расстояние за 3 ч второй пешеход пройдёт это расстояние за 4ч скорость первого пешехода 4км,ч скорость второго пешехода 3км,ч
Ответ(ы):
Гость:
Скорость дана в условии????? скорость первого = 12 / 3 = 4 км/ч скорость второго = 12 / 4 = 3 км/ч 4 + 3 = 7 км/ч скорость сближения (т.е. за 1 час они вместе пройдут 7 км) 12 / 7 = 1 5/7 ч
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