Из двух посёлков навтречу друг другу одновременно вышли два пешехода . через скол??ко часов они встретятся, если: расстояние между посёлками 12км первый пешеход пройдёт это расстояние за 3 ч второй пешеход пройдёт это расст...

Математика

Из двух посёлков навтречу друг другу одновременно вышли два пешехода . через скол??ко часов они встретятся, если: расстояние между посёлками 12км первый пешеход пройдёт это расстояние за 3 ч второй пешеход пройдёт это расстояние за 4ч скорость первого пешехода 4км,ч скорость второго пешехода 3км,ч

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