Какую часть гидросферы составляют воды мирового океана?

География
Какую часть гидросферы составляют воды мирового океана?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Тихий, Антлантический,Индийский,Северный Ледовитый.
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