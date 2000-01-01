Химические реакции и получение оксидов азота (N2O. NO. N2O3. N2O5)
Химия
Химические реакции и получение оксидов азота (N2O. NO. N2O3. N2O5)
Ответ(ы):
Гость:
NH₄NO₃ = N₂O + 2H₂O при нагревании до 200°С N₂ + O₂ = 2NO сильный нагрев, вольтова дуга, 2000°С NO₂ + NO = N₂O₃ на холоде 6HNO₃ + P₂O₅ = 2H₃PO₄ + 3N₂O₅ при нагреве до 200°С
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