Высота полки в магазина обуви 1 м 5 см. Какое наибольшее количество коробок с обувь?? можно поставить друг на друга на этой полке, если высота коробки 20 см?

Математика

Высота полки в магазина обуви 1 м 5 см. Какое наибольшее количество коробок с обувь?? можно поставить друг на друга на этой полке, если высота коробки 20 см?

Автор: Гость