Высота полки в магазина обуви 1 м 5 см. Какое наибольшее количество коробок с обувь?? можно поставить друг на друга на этой полке, если высота коробки 20 см?
Математика
Высота полки в магазина обуви 1 м 5 см. Какое наибольшее количество коробок с обувь?? можно поставить друг на друга на этой полке, если высота коробки 20 см?
Ответ(ы):
Гость:
Так как 1м 5см это 105 см, то 105 см/20 см = 5 коробок, так как на оставшиеся 5 сантиметров не поставить коробку
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