Как правильно шершавая поверхность или шероховатая поверхность
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Как правильно шершавая поверхность или шероховатая поверхность
Ответ(ы):
Гость:
Шероховатая поверхность
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