Записать известные клички домашних животных, интересные названия городов, посёлков, рек, озёр и т.д. Подумать, почему они получили именно эти прозвища (метод исследования). Что эти клички, географические названия могут обозначать?

Гость: Гость:

Город Екатеринбург - я думаю назвали вчесть Екатерины. Может быть вчесть Екатерины Первой. Остров Мадагаскар -я думаю потому что там тропические джунгли. как в мульте мадагаскар 2. Город Вена - у нас в организме есть вены. Вулкан Казбек - как мудрый аксакал. Был назван вчесть имени князя. Город. Владивосток назвали так потому что он бвл один из самых оживленных городов Тихого океана. Реку Лена происхождение названия еще не известно. Вот чем смогла помочь. к сожалению я не знаю что писать о кличках д.животных. Но все равно вот :)