Как правильно составить условие задачи: Муку из мешка в 70 кг расфасовали в пакеты ??о 5 кг. Во ск пакетов расфасовали муку?

Математика
Как правильно составить условие задачи: Муку из мешка в 70 кг расфасовали в пакеты ??о 5 кг. Во ск пакетов расфасовали муку?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мука-70 кг Пакетов-? шт по 5кг ( стрелка к 70)
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