Как правильно составить условие задачи: Муку из мешка в 70 кг расфасовали в пакеты ??о 5 кг. Во ск пакетов расфасовали муку?

Математика

Как правильно составить условие задачи: Муку из мешка в 70 кг расфасовали в пакеты ??о 5 кг. Во ск пакетов расфасовали муку?

Автор: Гость