Как прибавлять дроби??? Пример: 5 17/19 + 2 4/19 Сколко получится, объясните, как это делать. СПАСИБО!

Гость: Гость:

В этих дробях есть по уелому числу это 5 и 2 мы из сразу складываем =7целых .теперь мы видем что нижнии дроби у нас сходятся /19 и /19 значит с числом 19 мы ничего не делаем и у нс получается 7 целых /19 тепрь что же делать с верхними числами мы должны из сложить получается 7 целых 21/19 ,но что же делать ведь 21 больше 19 мы смртрим сколько целых чисель в 21 только одно ведь если сложить 19и 19 получится больше 21 потому эту ндиницу + к7 и ответ 8 целых 2/19