При каких значениях х значение функции f x log6 (x^2+x) не больше и не меньше 1?
Алгебра
При каких значениях х значение функции f x log6 (x^2+x) не больше и не меньше 1?
Ответ(ы):
Гость:
Иными словами: log6(x^2+x)=1 ОДЗ: x^2+x >0 x(x+1) >0 ____+______(-1)_____-______(0)____+_____ x принадлежит (- беск., -1) U ( 0; + беск.) log6(x^2+x)= log6(6) x^2+x=6 x^2+x-6 =0 D=1^2-4*(-6)=25 x1=(-1-5)/2=-3 x2=(-1+5)/2=2 Все корни входят в ОДЗ Ответ:x1=-3; x2=2
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