В хохломском промысле для росписи посуды в 17 веке применялся порошок из этого мет??лла.

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В хохломском промысле для росписи посуды в 17 веке применялся порошок из этого мет??лла.
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Гость:
В хохломском промысле для росписи посуды в 17 веке применялся порошок из ОЛОВА
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