Пожалуйста поставте знаки препинания составте схему каждого предложения. 1. Я усл??шал как мама сказала кому-то в коридоре: (Тайное всегда становиться явным.) 2. Мишка бежал рядом и кричал:(Жми на педаль.) Борис Сергеевич начал...
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Пожалуйста поставте знаки препинания составте схему каждого предложения. 1. Я усл??шал как мама сказала кому-то в коридоре: (Тайное всегда становиться явным.) 2. Мишка бежал рядом и кричал:(Жми на педаль.) Борис Сергеевич начал играть мишка тихонько запел:(Как на тоненький ледок выпал беленький снежок...) 4. Павля покраснел поглядел по сторонам и вдруг небрежно так обронил: что делать что делал? Английский изучал вот что делал, делал) 5. Я спросил Бориса Сергеевича:( Это вы что играли?) Он ответил ( Это Шопен. Я его очень люблю.)
Ответ(ы):
Гость:
1. Я услышал как мама сказала кому-то в коридоре: "Тайное всегда становитьсяявным." 2. Мишка бежал рядом и кричал:"Жми на педаль." Борис Сергеевич начал играть, Мишка тихонько запел: "Как на тоненький ледок выпал беленький снежок..." 4. Павля покраснел, поглядел по сторонам и вдруг небрежно так обронил: "Что делать? Что делал? Английский изучал вот, что делал, делал" 5. Я спросил Бориса Сергеевича:" Это вы что играли?" Он ответил- Это Шопен. Я его очень люблю.
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