Пожалуйста поставте знаки препинания составте схему каждого предложения. 1. Я усл??шал как мама сказала кому-то в коридоре: (Тайное всегда становиться явным.) 2. Мишка бежал рядом и кричал:(Жми на педаль.) Борис Сергеевич начал...

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Пожалуйста поставте знаки препинания составте схему каждого предложения. 1. Я усл??шал как мама сказала кому-то в коридоре: (Тайное всегда становиться явным.) 2. Мишка бежал рядом и кричал:(Жми на педаль.) Борис Сергеевич начал играть мишка тихонько запел:(Как на тоненький ледок выпал беленький снежок...) 4. Павля покраснел поглядел по сторонам и вдруг небрежно так обронил: что делать что делал? Английский изучал вот что делал, делал) 5. Я спросил Бориса Сергеевича:( Это вы что играли?) Он ответил ( Это Шопен. Я его очень люблю.)

Автор: Гость