Замените двусоставные предложения безличными. 1 Я чувствую себя нездоровым. 2 Я н?? хотел ехать в город. 3 Малыш не спит. 4 На улице есть ветер? 5 Наступает вечер. 6 Я легко дышал свежим воздухом.

Русский язык
Замените двусоставные предложения безличными. 1 Я чувствую себя нездоровым. 2 Я н?? хотел ехать в город. 3 Малыш не спит. 4 На улице есть ветер? 5 Наступает вечер. 6 Я легко дышал свежим воздухом.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Чувствую себя нездоровым. (или: Нездоровится.) Не хочется ехать в город. Малышу не спится. Ветрено? (или: На улице ветрено?) Вечереет. Легко дышится свежим воздухом.
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