Замените двусоставные предложения безличными. 1 Я чувствую себя нездоровым. 2 Я н?? хотел ехать в город. 3 Малыш не спит. 4 На улице есть ветер? 5 Наступает вечер. 6 Я легко дышал свежим воздухом.

Русский язык

Замените двусоставные предложения безличными. 1 Я чувствую себя нездоровым. 2 Я н?? хотел ехать в город. 3 Малыш не спит. 4 На улице есть ветер? 5 Наступает вечер. 6 Я легко дышал свежим воздухом.

Автор: Гость