Как проявляется индивидуальный характер потребностей?
Обществознание
Как проявляется индивидуальный характер потребностей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Индивидуальность = неповторимость. Потребности могут быть биологическими,эстетическими,материальными и др. Индивидуальность ярче всего проявляется в духовных потребностях,так например,для того,чтобы получить духовное удовлетворения от просулшивания музыки субъект А должен слушать только РОК,а субъект Б только классику. Материальные.При покупке телефона субъект А предпочтет айфон,субъект Б самсунг.Все зависит от психики,социального статуса,установок. Комментарии Отметить нарушение! Спасибо (2)
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