Как происходит движение пищевых масс в тонком кишечнике? Мне не слишком много и понятно надо срочно))

Биология
Как происходит движение пищевых масс в тонком кишечнике? Мне не слишком много и понятно надо срочно))
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Из желудка пища попадает в двенадцатиперстную кишку (начальный отдел тонкой кишки). На стенках тонкого кишечника есть ворсинки, они всасывают остатки пищи, после чего та попадает в толстый кишечник, а затем выходит через прямую кишку.
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