Как происходит опыление у хвойных растенийй
Биология
Как происходит опыление у хвойных растенийй
Ответ(ы):
Гость:
микроспорангии начинают производить микроспоры, которые ветер подхватывает и переносит на женские шишки.
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