Как протекает реакция Сo2+LiOH?

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Реакция взаимодействия гидроксида лития и оксида углерода(IV) с образованием карбоната лития и воды. Гидроксид лития - концентрированный раствор. Реакция протекает при комнатной температуре. 2LiOH + CO2 → Li2CO3 + H2O