Как проверить букву в слове рАскаты
Русский язык
Как проверить букву в слове рАскаты
Ответ(ы):
Гость:
раскаты - катить корень -кат- рас- - приставка, только под ударением пишется рос- роспись, без ударения на А в приставке только А
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