Как проверить букву в слове рАскаты

Русский язык
Как проверить букву в слове рАскаты
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
раскаты - катить корень -кат-  рас- - приставка, только под ударением пишется  рос- роспись, без ударения на А в приставке только А
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Какие 4 предложения составить с обращениями,выраженными как одушевлённами,так и неодушевлённами существительными.
Ответить
Математика
Как решить уравнение:5x+x=6?
Ответить
Русский язык
Пожалуйста, подскажите, как проверить слово плачЕт?
Ответить
Математика
я не знаю вообще обозначим длину данного отрезка буквы а. Как можно записать длину отрезка который в 3 раза длиннее даногого ? Запиши длину второго...
Ответить
Алгебра
Докажите тождество a(b-a)(c+a)+a(a-b)(a+c)=0
Ответить