Как проверить ,что воздух сопративляется изменению его обёма

Окружающий мир
Как проверить ,что воздух сопративляется изменению его обёма
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда сжимают воздушный шар, а он моментально возвращается к прежней форме, не подойдет?
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