Очень срочно!!!! 1. Функция задана формулой y = 0,1x + 5. Для значения аргумента равного 10; 50; 120, найдите соответствующее значение функции 2. Функция задана формулой y = 0,3x - 6. Найдите значение аргумента, при котором ...

Гость: Гость:

1)при х=10 у=0.1*10+5=1+5=6 при х=50 у=0.1*50+5=5+5=10 при х=120 у=0.1*120+5=12+5=17 2)при у=-6 -6=0.3х-6 0.3х=0 значит х=0 при у=-3 -3=0.3х-6 0.3х=3 х=10 при у=0 0=0.3х-6 0.3х=6 х=20