Как проверить две буквы ж по жужжанию

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Очень часто в слове жужжат делают ошибку, пишут с одной буквой -ж-, это, конечно же, не правильно.Правильное написание этого слова с двойной буквой -ж-ЖУЖЖАТК сожалению, проверить написание этого слова никак нельзя.Его нужно просто запомнить, как и написание некоторых других слов с двойной жж в корне слова:жжение, можжевельник,сожженый.Любые производные от этих слов тоже пишутся с двумя жж в коре.Пример :ЖУЖЖАТ-ЖУЖЖАНИЕ.жение-сожженый, жженыйможжевельник- можжевеловый