Постройте график функции у=х^2 - |8x-7| и определите, при каких значениях m прямая y=m им??ет с графиком ровно две общие точки.

Математика

Постройте график функции у=х^2 - |8x-7| и определите, при каких значениях m прямая y=m им??ет с графиком ровно две общие точки.

Автор: Гость