Постройте график функции у=х^2 - |8x-7| и определите, при каких значениях m прямая y=m им??ет с графиком ровно две общие точки.
Математика
Постройте график функции у=х^2 - |8x-7| и определите, при каких значениях m прямая y=m им??ет с графиком ровно две общие точки.
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Гость:
Уточняю , что для первой параболы ОДЗ: х∈[7/8;+∞)
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