Налево чернело глубокое ущелье, за ним и впереди нас -- темно-синие вершины гор как проверить запятую

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Налево чернело глубокое ущелье, за ним и впереди нас -- темно-синие вершины гор как проверить запятую
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала нужно найти подлежащее и сказуемое; подлежащее ущелье, сказуемое чернело; подлежащее отвечает на вопрос ( что?) ущелье, сказуемое ( что сделало?) чернело;
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