Помогите ОБЪЯСНИТЬ правописание!!!!!!!!!!!!!!!!!

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Помогите ОБЪЯСНИТЬ правописание!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Гость:
Волюнтаризм, регистр, алгоритм, президент, консенсус, аргумент, монитор, калькулятор, презент, компьютер, процессор, демократия, бейсик, информация, премьера, оператор, автономия, дисплей, матрица, литера, дискета.
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