Запишите, что получится в результате работы данной программы. Составьте блок- схе??у: PROGRAM PRIMER; FAR X,Y:REAL; BEGIN FOR X:=1 to 3 DO BEGIN Y:= 6 DIV X+4; WRITE (‘ОТВЕТ ЗАДАЧИ’), Y; END; END.
Информатика
Запишите, что получится в результате работы данной программы. Составьте блок- схе??у: PROGRAM PRIMER; FAR X,Y:REAL; BEGIN FOR X:=1 to 3 DO BEGIN Y:= 6 DIV X+4; WRITE (‘ОТВЕТ ЗАДАЧИ’), Y; END; END.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В коде программы допущен ряд ошибок, верный код вот: program PRIMER; var X, Y: INTEGER; begin for X := 1 TO 3 DO begin Y := 6 DIV (X) + 4; WRITELN('ОТВЕТ ЗАДАЧИ=', Y); end;end. Результат работы программы: ОТВЕТ ЗАДАЧИ=10ОТВЕТ ЗАДАЧИ=7ОТВЕТ ЗАДАЧИ=6
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите выполнить синтасический разбор предложения; "Сквозь волнистые туманы пробирается луна, на печальные поляны льёт печально свет она"
Химия
Какую массу циклопентана можно получить из 69 г 1,5-дибромпентана, если практически?? выход продукта составляет 77%
Химия
А2. Гомологами C4H10 являются соединения набора: 1)пентен, бутин, гексан 2)бутан, бутен, бутин 3)этан, пропин, бутен 4)пропан, пентан, гек...