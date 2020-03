Запишите, что получится в результате работы данной программы. Составьте блок- схе??у: PROGRAM PRIMER; FAR X,Y:REAL; BEGIN FOR X:=1 to 3 DO BEGIN Y:= 6 DIV X+4; WRITE (‘ОТВЕТ ЗАДАЧИ’), Y; END; END.

Информатика

