Запишите, что получится в результате работы данной программы. Составьте блок- схе??у: PROGRAM PRIMER; FAR X,Y:REAL; BEGIN FOR X:=1 to 3 DO BEGIN Y:= 6 DIV X+4; WRITE (‘ОТВЕТ ЗАДАЧИ’), Y; END; END.

Информатика
Запишите, что получится в результате работы данной программы. Составьте блок- схе??у: PROGRAM PRIMER; FAR X,Y:REAL; BEGIN FOR X:=1 to 3 DO BEGIN Y:= 6 DIV X+4; WRITE (‘ОТВЕТ ЗАДАЧИ’), Y; END; END.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В коде программы допущен ряд ошибок, верный код вот: program PRIMER; var  X, Y: INTEGER; begin  for X := 1 TO 3 DO   begin    Y := 6 DIV (X) + 4;     WRITELN('ОТВЕТ ЗАДАЧИ=', Y);  end;end. Результат работы программы: ОТВЕТ ЗАДАЧИ=10ОТВЕТ ЗАДАЧИ=7ОТВЕТ ЗАДАЧИ=6
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